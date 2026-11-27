

Roma, 27 nov. - (Adnkronos) - “Da 25 anni ci occupiamo di accompagnare le persone a sfruttare al meglio le opportunità legate allo sviluppo tecnologico. Venticinque anni fa era internet, con l'accesso universale alla rete, oggi, con l'intelligenza artificiale, la possibilità di poter utilizzare una tecnologia così potente e così pervasiva, avere le competenze, ma anche la capacità di usarla per migliorare il proprio lavoro, rappresenta un divario molto importante”. Lo ha detto Mirta Michilli, Direttrice Generale Fondazione Mondo Digitale, al working lunch 'Il futuro è di tutti. Innovazione, competitività e nuove opportunità per l'economia italiana', svoltosi a Palazzo dell’Informazione a Roma, nell'ambito del ciclo di incontri promosso da Adnkronos e Meta, volto ad approfondire il ruolo della tecnologia nella società.

