

Roma, 27 nov. - (Adnkronos) - "Il cambiamento che si sta attuando nella Pa italiana non è banale". Lo dichiara Nicola Mangia, market leader Dxc Technology Italia, intervenendo al convegno ‘Ai: intelligenza umana, supporto artificiale’, in corso oggi a Palazzo dell’Informazione a Roma. Per Mangia, l'accelerazione del processo di cambiamento si è avuta "grazie al Pnrr", spiega citando in particolare due esempi dell'applicazione dell'Ia nella pubblica amministrazione: la piattaforma dedicata al sistema del monitoraggio ambientale, con il Mase, e la prima banca dati di digitalizzazione dei beni culturali italiani per il ministero Cultura.

Non solo, c'è poi tutto il filone dell'Ia nella sanità al quale "ci dedichiamo da anni, già dal periodo del Covid, quando abbiamo usato l'Ia per analizzare i focolai".

