

Roma, 17 nov. - (Adnkronos) - “Siamo a Roma per la seconda edizione di ‘Etica digitale e protezione dei dati’ in un momento molto sentito, dato che in questi giorni abbiamo toccato con mano quella che è l'importanza dei dati. Questi sono ovunque e in questi giorni, con gli incidenti informatici, abbiamo capito quanto siano vulnerabili alcuni sistemi, ma allo stesso tempo quanto siano importanti”, lo ha detto la Ceo di Pulsee Luce e Gas, Alicia Lubrani, a margine dell’evento “Etica digitale e tutela dei consumatori nell'era dell’AI”, organizzato da Pulsee e tenutosi a Roma presso l’hotel St Regis.

Quanto accaduto nelle ultime settimane in tutto il mondo, tra attacchi informatici e email di minaccia, ha mostrato l’importanza della cybersicurezza per tutelare i dati personali che circolano in rete. Un tema che, come rimarca Lubrani, deve essere affrontato anche dalle imprese che “hanno una responsabilità nell'investire nella protezione dei dati”. Per questo Pulssee Luce e Gas ha deciso di conseguire la certificazione Iso 27001. “Che cosa significa questo? - si domanda la Ceo di Pulsee - Significa mettere in sicurezza i dati dei nostri clienti che sono per noi la cosa più preziosa”.

“Allo stesso tempo, per noi operatori energetici, la trasformazione digitale va di pari passo con la trasformazione energetica - ha proseguito Lubrani -, questo significa che anche per noi operatori sicuramente ci sarà un incremento dei consumi. Allo stesso tempo, però, sarà fondamentale garantire non solo la sostenibilità ma anche la sicurezza dei dati”.



Diventa così centrale la fiducia che il consumatore ripone nelle aziende. Un tema che è stato al centro del dibattito dell’evento tenutosi a Roma e promosso da Pulsee. “Il 69 per cento dei consumatori sceglie un'azienda in base a quella che è la fiducia e la gestione dei dati della stessa”, rimarca l’amministratore delegato di Pulsee.

“Ma allo stesso tempo il 50 per cento dei consumatori dice di non aver capito quelle che sono le informazioni sulla privacy che sottoscrivono. Questo significa che serve una maggiore educazione e trasparenza”. Per questo motivo l’azienda ha rinnovato l’accordo con l'Associazione nazionale dei consumatori “proprio perché per noi è molto importante investire su quella che è l'educazione informatica e dare ai nostri clienti tutti gli strumenti per fare le scelte giuste in ottica sempre di protezione dei dati”, ha concluso Lubrani.

