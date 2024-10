(Adnkronos) - Milano, 28 ottobre 2024 - Birre da Manicomio, l’eCommerce di punta in Italia nel settore delle birre artigianali, in collaborazione con Fattoretto Agency (agenzia specializzata in SEO data driven e AI), annuncia il lancio del suo nuovo Calendario dell'Avvento 2024, il progetto che unisce creatività e tecnologia attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale (AI). Il calendario offre ai consumatori non solo un prodotto di alta qualità, ma un'esperienza interattiva che fonde birra, storytelling e giochi, in un mondo ispirato all'avventura piratesca.

Grazie all'integrazione dell'AI in ogni fase del processo creativo, Birre da Manicomio ha trasformato il classico Calendario dell'Avvento in una piattaforma di intrattenimento multicanale. Il tema "Pirati e Tesori", sviluppato a partire da un’analisi dei big data sulle preferenze dei consumatori, è il filo conduttore di questa edizione speciale. La narrazione si snoda attraverso contenuti personalizzati e interattivi, offrendo ai clienti un viaggio emozionante con ogni nuova apertura del calendario.

Esperienze interattive per aumentare l’engagement. Il Calendario dell’Avvento 2024 di Birre da Manicomio non si limita alla degustazione di birre artigianali selezionate, ma invita gli acquirenti a partecipare a esperienze di gamification, tra cui cruciverba tematici, un gioco di ruolo ispirato al mondo dei pirati e un quiz online, tutti sviluppati utilizzando avanzati modelli di AI come GPT-4o e Claude 3.5 Sonnet. Queste attività interattive, accessibili tramite QR code, coinvolgono il consumatore in modo innovativo, permettendo di esplorare il mondo del brand in maniera ludica e approfondita.

Design coerente con l’identità di brand grazie all’AI. Per creare un’esperienza visiva indimenticabile, Birre da Manicomio ha sfruttato il potenziale di strumenti di generazione di immagini basati su AI come Midjourney e Upscayl. Il risultato è un design che combina l’estetica piratesca con l’identità grafica del brand, con illustrazioni uniche e dettagli ricercati. Ogni elemento visivo, dalla scatola ai copy del calendario, è stato realizzato con un'attenzione a ogni dettaglio, ottenendo un prodotto che non solo attira l’occhio, ma racconta una storia.

Un calendario che personalizza l’esperienza. Grazie a un'approfondita analisi dei dati demografici e comportamentali del pubblico target, Birre da Manicomio è riuscita a creare un prodotto altamente personalizzato. Le buyer personas identificate tramite AI, come gli “esploratori del gusto”, sono state centrali nella progettazione dell’esperienza. Il calendario rispecchia perfettamente i gusti e le aspettative di questo pubblico, rafforzando l’identità del brand attraverso un’esperienza immersiva e coinvolgente.

L’AI come motore di innovazione. Il Calendario dell’Avvento 2024 di Birre da Manicomio dimostra come l’integrazione dell’intelligenza artificiale possa trasformare un semplice prodotto stagionale in un’esperienza esperienziale completa. Dalla creazione dei concept alla personalizzazione dei contenuti, l'AI ha svolto un ruolo cruciale nell’assicurare un allineamento perfetto tra la visione del brand e le esigenze dei consumatori.