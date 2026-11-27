

Roma, 27 nov. - (Adnkronos) - “L'innovazione e l’intelligenza artificiale hanno un ruolo molto importante, specie per l'inclusione: noi ci occupiamo di telefonia per persone sorde, educazione e formazione. Oggi il problema non è tanto la disabilità, ma la relazione col mondo esterno e l'accesso all'istruzione di qualità. Per cui garantire un'istruzione accessibile è un compito importante che serve a limitare l'impatto di una disabilità. L'intelligenza artificiale, in questo, riesce a diversificare un po' gli strumenti di apprendimento”. Lo ha detto Lorenzo Di Ciaccio, Direttore Generale Pedius, al working lunch 'Il futuro è di tutti. Innovazione, competitività e nuove opportunità per l'economia italiana' svoltosi a Palazzo dell’Informazione a Roma, in occasione del ciclo di incontri promosso da Adnkronos e Meta, volto ad approfondire il ruolo della tecnologia nella società.

“Pensate a una persona cieca che ha bisogno di audiodescrizione che può essere generata da un'intelligenza artificiale che conosce la materia, perché non basta solo avere degli occhi per descrivere, ad esempio, una funzione matematica. Pertanto, questo è solo un esempio di come la tecnologia può ridurre un po’ le disuguaglianze e rendere il mondo più accessibile”, conclude Di Ciaccio.

