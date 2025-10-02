

Milano, 2 ott. (Adnkronos) - "La connettività oggi non è più un elemento accessorio: è come l’energia, deve essere data per definizione. Dieci anni fa ci si chiedeva come accedere, oggi si dà per scontato che tutto sia interconnesso in maniera istantanea. L’utente non si chiede più come fare, ma pretende che i servizi funzionino sempre e ovunque". Lo ha dichiarato Massimo Bertolotti, head of engineering and innovation di Sky Italia, intervenendo oggi a Milano al convegno 'Reti di telecomunicazioni e reti locali: quali sviluppi dell'Ai', organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Milano nell’ambito della Milano digital week.

"Non può esistere che un utente resti disconnesso per giorni: non sarebbe un servizio di telecomunicazione. E' un concetto fondamentale in questa trasformazione, perché l’elemento centrale resta sempre il cliente, che paga per un servizio", ha aggiunto.

Bertolotti ha quindi rimarcato il ruolo cruciale dei dati: "Sono fondamentali e devono essere raccolti in modo etico. Senza dati è impossibile offrire i servizi che la collettività richiede. La capacità di fornire informazioni istantanee diventa la chiave per rispondere alle esigenze degli utenti".

