Con piacere stiamo affiancando questo progetto giunto alla terza tappa. Siamo una banca che ha sempre dato grande attenzione al mondo dell'agri banking, al punto che abbiamo creato anche al nostro interno un servizio che segue appositamente questo tipo di esigenza dei nostri clienti. Crediamo che giornate come queste siano fondamentali. Le istituzioni, gli imprenditori e le banche mettono a disposizione reciprocamente informazioni, spunti e richieste per migliorare quella che è la sostenibilità di questo importantissimo settore in Italia. Oggi poi siamo a Pavia, una piazza che è particolarmente sensibile e votata a questo tipo di attività”.Con queste dichiarazioni, Giuseppe Sibilla, responsabile della rete commerciale di Bper Banca, è intervenuto in occasione del convegno, che si è tenuto a Pavia, ‘Agricoltura, sostenibilità ed innovazione: le sfide per coltivare il nostro futuro’, promosso da Bper in collaborazione con il settimanale “il Ticino”. All’incontro, terza tappa del road show promosso da Bper Banca dedicato all'agroalimentare, sono intervenute istituzioni, imprenditori e associazioni di categoria. -

“Riteniamo che sostenibilità e innovazione siano due temi importantissimi nell'evoluzione del mercato - ha proseguito Sibilla - Noi come banca abbiamo tutte le conoscenze e la professionalità per affiancare le aziende. Abbiamo una serie di finanziamenti che seguono i bandi della sostenibilità, grande tema che sta attraversando l'evoluzione delle attività delle nostre aziende, in particolare delle aziende dell'agribusiness. L’agri banking per noi è una modalità di affiancamento alle aziende. La nostra banca nasce come banca popolare e territoriale, crescendo ha comunque mantenuto al suo interno questa grande attenzione per le aziende agricole. Riteniamo di avere prodotti e consulenti che sono in grado di affiancare qualsiasi tipo di entità di azienda”.