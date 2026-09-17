

Roma, 17 set. (Adnkronos) - Più flessibilità nell’accesso agli strumenti finanziari di Ismea e superamento delle finestre temporali legate ai singoli bandi. È questo il principale effetto della nuova modalità di accesso alla componente a condizioni di mercato (FCM) di Ismea Investe, approvata dal Consiglio di amministrazione dell’Istituto. Gli interventi saranno accessibili attraverso una procedura valutativa a sportello, tramite un portale dedicato, superando il precedente meccanismo basato su bandi con scadenze predeterminate.

La nuova modalità consentirà alle imprese interessate di presentare i propri progetti senza dover attendere l’apertura di specifiche finestre temporali, rendendo più flessibile la programmazione degli investimenti e l’accesso alla misura. La procedura riguarda esclusivamente gli interventi finanziari a condizioni di mercato (Fcm), attraverso i quali Ismea può intervenire mediante strumenti di equity e quasi equity, prestiti obbligazionari, finanziamenti e strumenti finanziari partecipativi, per importi compresi tra 2 e 20 milioni di euro e comunque inferiori all’apporto di capitali privati.

L’innovazione procedurale, promossa da Ismea – Ente Pubblico Economico vigilato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste - punta a rendere lo strumento maggiormente aderente alle esigenze e alle tempistiche delle imprese, riducendo i vincoli legati alle scadenze dei bandi. La nuova procedura mira in particolare a favorire la presentazione di progetti di investimento, sviluppo e consolidamento di dimensioni significative da parte delle società di capitali operanti nel settore agroalimentare, rendendo la misura più coerente con i tempi di programmazione delle iniziative imprenditoriali.

