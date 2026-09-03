

Roma, 3 set. (Adnkronos) - Ismea parteciperà a Risò - Festival internazionale del Riso, in programma a Vercelli dall’11 al 13 settembre 2026. Oltre alla presenza con un proprio desk all'interno del padiglione riservato alle Istituzioni, Ismea organizzerà un incontro dal titolo: 'Strumenti e prospettive per la prevenzione e la gestione dei rischi nella filiera del riso'. L'appuntamento è fissato per venerdì 11 settembre, alle ore 15:00, presso l’Area Istituzionale del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf) – Ingresso Via Galileo Ferraris.

Durante l'incontro, accanto all’illustrazione delle dinamiche assicurative del comparto, sarà presentato il nuovo strumento della 'Polizza semplificata Riso' e saranno raccolti i fabbisogni degli operatori del settore per orientare il Pgra 2026 e le misure di sostegno agli interventi di gestione del rischio in prospettiva della nuova Pac.

L'ingresso alla manifestazione è libero e gratuito. Per informazioni sulle modalità di accesso si prega di consultare il sito ufficiale: https://festivaldelriso.it/

