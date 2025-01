Palermo, 20 gen. (Adnkronos) - Si presenta davanti al centro di accoglienza e prima punta la pistola alla testa di tre migranti, ospiti della struttura, e poi spara due colpi in aria. E' accaduto a Racalmuto, nell'agrigentino. L'uomo, un 45enne, è stato arrestato dopo essere stato rintracciato in casa dai carabinieri. L'accusa è di minaccia aggravata, danneggiamento, detenzione e porto illegale di arma. La pistola, al momento, non e' stata recuperata. Per tutta la notte i militari hanno interrogato i migranti. Alcuni di loro hanno chiesto di essere trasferiti.