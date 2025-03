Roma, 28 mar. (Adnkronos) - La Rete di rilevazione prezzi Ismea ha superato con successo anche quest’anno l’audit di certificazione del sistema di gestione qualità, confermando ancora una volta gli elevati standard adottati nel monitoraggio dei mercati. Con oltre 2.000 punti di osservazione distribuiti su tutto il territorio nazionale e più di 250.000 rilevazioni annuali su circa 600 prodotti agricoli, il sistema di rilevazione prezzi di Ismea si conferma nel settore il più completo e autorevole in Italia, per ampiezza e profondità.

Elemento chiave per le attività di analisi e previsione, la rete di rilevazione Ismea è un asset strategico che garantisce la trasparenza dei mercati, a sostegno della competitività delle aziende agricole, fornendo un riferimento indispensabile anche a supporto delle attività di gestione del rischio. L’esito positivo dell'audit tecnico condotto presso l’Istituto certifica, oltre alla conformità alla norma Uni En Iso 9001:2015, la qualità e l’efficienza dei processi che sono alla base della rete di rilevazione dei prezzi e l’affidabilità della metodologia adottata e affinata negli anni.

"La conferma della certificazione testimonia gli elevati standard di qualità del nostro sistema di rilevazione", afferma il direttore generale, Sergio Marchi. "Con i nostri strumenti di analisi basati sulla solidità delle informazioni e dei dati raccolti nei territori, - aggiunge - continueremo a sostenere il sistema agricolo nazionale fornendo le conoscenze necessarie a comprendere e anticipare le dinamiche di mercato".