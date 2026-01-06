

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - “Un risultato importante quello raggiunto sul prossimo bilancio agricolo 2028-2034 grazie al lavoro intenso del governo italiano. Alle risorse aggiuntive pari al 10% dei Piani nazionali e regionali destinati alle aree rurali, ottenute alcune settimane fa grazie alla posizione netta del Parlamento europeo, si aggiunge un’ulteriore dotazione di 45 miliardi destinabili alle politiche agricole". È quanto dichiara in una nota Carlo Fidanza, Capodelegazione di Fratelli d’Italia e Coordinatore Ecr in Commissione Agricoltura al Parlamento europeo.

"Il pieno utilizzo di queste risorse consentirebbe di ripristinare lo stanziamento per la Pac della precedente programmazione. Prendiamo atto positivamente di questi passi avanti e lavoreremo in sede di negoziato parlamentare per provare ad orientare in modo ancora più vincolante verso gli agricoltori le risorse rese disponibili”.

