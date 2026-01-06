

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - "Grazie all'Italia, e in particolare al lavoro dei ministri Lollobrigida e Fitto, non solo non ci saranno tagli alle risorse della prossima Pac, ma il settore primario nazionale potrà godere di un ulteriore miliardo di euro per continuare il suo cammino verso il produrre di più e meglio” così il senatore di Fratelli d'Italia Luca De Carlo, presidente della IX Commissione Senato - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, commenta le notizie arrivate oggi da Bruxelles.

La proposta di revisione della Pac avrebbe infatti tagliato del 22% le risorse per la gestione 2028-2034, portando all'Italia 31 miliardi di euro (6,7 miliardi in meno della Pac 2021.2027); l'opposizione del Governo Meloni ha condotto a un cambio di rotta che non solo cancella il taglio proposto, ma addirittura porta alla crescita di un miliardo di euro rispetto alla precedente programmazione.

“L'accrescimento delle risorse destinate all'agricoltura è non solo il segnale di un'Europa che riscopre i suoi valori fondanti grazie all'azione politica dell'Italia, Nazione trainante a livello continentale nel contrasto alla revisione al ribasso della Pac, ma è anche un sostegno a quel percorso di crescita, valorizzazione, innovazione e ammodernamento del settore primario nazionale sul quale il Governo Meloni ha investito sin dal primo giorno del suo insediamento” conclude il sentore De Carlo.

