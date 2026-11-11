

Bologna, 11 nov. (Adnkronos) - Un’agricoltura italiana che prosegue il percorso verso un impiego sempre più efficiente e innovativo degli agrofarmaci, ma che si trova ad affrontare una fase complessa, segnata dalla contrazione delle rese di molte delle principali colture e da una crescente difficoltà delle imprese agricole nel sostenere nuovi investimenti. È questa la fotografia che emerge dagli ultimi dati dell’Osservatorio Agrofarma, un report che, semestralmente, fornisce informazioni sullo stato dell'arte dell'agricoltura italiana e del comparto agricollo. “I nuovi dati dell’Osservatorio restituiscono un comparto agricolo che sta compiendo un percorso importante verso un utilizzo sempre più efficiente e sostenibile degli agrofarmaci. Allo stesso tempo, però, emerge con chiarezza la difficoltà delle imprese agricole, che operano in un contesto sempre più complesso, caratterizzato da una crescente pressione sui costi di produzione, con rese in calo e una conseguente minore capacità di investimento. – ha dichiarato Massimo Scaglia Presidente di Agrofarma-Federchimica.

"Le nostre imprese - ha aggiunto - sono da sempre impegnate nel mettere a disposizione dell’agricoltura soluzioni innovative, efficaci e sostenibili. È però fondamentale che le politiche nazionali ed europee creino le condizioni perché questa innovazione possa continuare ad arrivare sul mercato ed essere concretamente accessibile alle aziende agricole. Innovazione, sostenibilità e competitività devono procedere insieme". La responsabilità scientifica del progetto è affidata ad Areté, The Agri-food intelligence company, società indipendente di ricerca, analisi e consulenza economica interamente specializzata sui settori agricoltura e food. “In un momento senz’altro non facile per il settore agricolo italiano ed europeo, con rese stagnanti e problemi di redditività soprattutto in alcuni comparti, l’Osservatorio ci conferma l’immagine di un settore particolarmente attento all’uso degli input produttivi, effetto combinato – si direbbe – dell’innalzamento dei costi e della spinta verso una generale razionalizzazione dei fattori produttivi. In questo quadro, l’ammodernamento del parco macchine, in particolare attraverso la progressiva introduzione di macchinari connessi e 4.0, rappresenta un tassello cruciale. Strumento fondamentale per aumentare efficacia ed efficienza degli interventi, evitando l’allargarsi del gap verso alcuni dei principali competitor UE” – afferma Enrica Gentile, CEO & Founder Areté Srl.

I dati dell’Osservatorio Agrofarma confermano, innanzitutto, il percorso di progressiva ottimizzazione dell’impiego dei prodotti per la protezione delle colture. Le vendite di prodotti fitosanitari in Italia sono diminuite complessivamente del 25% confrontando il triennio 2022-2024 con il 2013-2015; ancora più marcata la riduzione dei volumi dei principi attivi contenuti nei prodotti, pari al 30% nello stesso confronto. Un andamento che si accompagna alla crescita delle soluzioni a minore impatto: i principi attivi anche di origine biologica registrano, infatti, un incremento del 130% tra i due periodi considerati. A conferma dell’impegno dell’industria nell’offrire soluzioni innovative i dati ci dicono che oltre l’81% degli agrofarmaci oggi autorizzati sul mercato italiano è stato approvato negli ultimi 15 anni, una quota che supera l’85% se si considerano i prodotti autorizzati per l’impiego in agricoltura biologica. A fronte di questa evoluzione, tuttavia, emergono segnali evidenti delle difficoltà con cui devono confrontarsi le aziende agricole. Sul fronte produttivo, confrontando le rese medie del triennio 2023-2025 con quelle del 2015-2017, 8 delle 11 principali colture analizzate registrano una flessione. Tra le contrazioni più significative figurano la vite da vino (-11%), l’erba medica (-11%) e il frumento duro (-11%).

A rendere ancora più evidente la difficoltà delle imprese emergono poi i dati del focus sulle macchine agricole dell’Osservatorio Agrofarma – realizzato in collaborazione con FederUnacoma – sulla capacità di nuovi investimenti nel settore nella meccanizzazione. Dopo il recupero del mercato delle macchine agricole registrato nel 2025, le proiezioni 2026 indicano una nuova flessione del 5,4%. Secondo l’analisi, sull’andamento degli ultimi anni hanno pesato anche l’incertezza economica, l’aumento dei prezzi di listino e la ridotta capacità di investimento delle aziende agricole. Il segnale forse più significativo arriva però dal mercato dell’usato. Tra il 2014 e il 2025 le compravendite di trattrici usate sono cresciute del 144%, mentre il mercato del nuovo è rimasto sostanzialmente stabile, segnando un -3% nello stesso arco temporale. Ne deriva un progressivo invecchiamento del parco circolante, la cui età media è stimata in oltre 25 anni; nel 2024, inoltre, il 70% dei mezzi venduti sul mercato secondario aveva più di 15 anni.

“Il dato è preoccupante perché l’acquisto di macchine usate frena quel processo d’innovazione che è fondamentale per le imprese agricole – sostiene Mariateresa Maschio, Presidente di FederUnacoma - e tuttavia il fenomeno deve essere letto nella sua complessità. I vincoli economici sono la causa principale della mancata innovazione, ma altri elementi concorrono, come la difficoltà per molti agricoltori ad usare mezzi di nuova generazione, e la mancanza di figure tecniche specializzate nell’uso dei sistemi più avanzati. Le politiche per l’innovazione, insomma, debbono comprendere anche un forte investimento nella formazione”. È proprio dall’incrocio tra questi indicatori che emerge la sfida dei prossimi anni: proseguire il percorso di innovazione e di ottimizzazione degli input agricoli, senza compromettere la capacità delle imprese di investire e mantenersi competitive. I dati sulle tecnologie agricole indicano, infatti, un margine ancora ampio da colmare: in Italia l’agricoltura di precisione interessa il 17% della SAU rappresentata da aziende che adottano tecnologie digitali, contro il 44% della media UE, mentre l’utilizzo dei Farm Management Information Systems si ferma al 7%, rispetto al 39% europeo.

Colmare questo divario richiede investimenti che, in una fase di minore capacità di spesa delle aziende agricole, difficilmente possono essere sostenuti. I dati dell’Osservatorio Agrofarma restituiscono così un quadro di incertezza: l’innovazione è sicuramente un fattore chiave per la sostenibilità e la competitività dell’agricoltura italiana, ma servono investimenti mirati e politiche in grado di tutelare gli sforzi compiuti. Per favorire un’evoluzione equilibrata del settore è, quindi, necessario che le risorse economiche, a partire da quelle che saranno messe a disposizione con la prossima PAC, vengano indirizzate verso l’adozione di strumenti e soluzioni all’avanguardia. Solo così sarà possibile trasformare i progressi già in atto in un’opportunità concreta di crescita sostenibile e competitiva per l’agricoltura italiana.

