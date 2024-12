(Adnkronos) - Inaugurato il nuovo pop up bar nel gazebo di Via Veneto con una serata speciale in collaborazione con Hendrick’s Gin

Roma, 13/12/2024 - Hard Rock Cafe Roma lancia il nuovo "After Hours", un'offerta unica pensata per chi vuole prolungare la serata con drink esclusivi, bites gourmet e l'atmosfera unica del locale, dalle 22:00 alle 24:00, tutti i giorni, con una programmazione speciale il giovedì sera durante le esibizioni dal vivo.

Pensato per chi vuole festeggiare un compleanno, un’occasione speciale o semplicemente per chi cerca un modo diverso di concludere la serata a Roma, l’After Hours di Hard Rock oltre a birre alla spina e a una selezione di vini pregiati, propone sei cocktail di punta:

· ALL NIGHTER Grey Goose Vodka, Kahlúa Coffee Liqueur e caffè espresso fresco, shakerato fino a diventare schiumoso e freddo

· ENCORE una versione energica del classico con Red Bull®, Aperol Orange Aperitivo e un tocco di soda

· ONE LAST SONG Patrón Silver Tequila, succo di lime e Fever-Tree Sparkling Grapefruit

· LAST DANCE L’incontro tra l’amarena e Hendrick’s Gin, Cointreau, liquore all’arancia e lime fresco

· SECOND WIND Un mix di dolce e piccante con Patrón Tequila, pesche, jalapeño, lime fresco e agave

· SECRET TRACK Hendrick’s Gin, Blue Curaçao, succhi freschi di limone e lime, con un tocco di Sprite®

Accanto ai cocktail si possono gustare i Late Night Bites, una selezione degli starter storici di Hard Rock come le wings, alette di pollo arrostite, oppure i nuovi tater tots crocchette di patate insaporite con salsa ai formaggi e birra, pulled pork, coriandolo, cipolle in agrodolce, salsa al lime e feta preparati per accompagnare perfettamente ogni drink e concludere la serata in bellezza.

Ad arricchire la proposta anche il nuovo pop up bar nel gazebo di Via Veneto, dove si può assistere dal vivo alla creazione dei cocktails e vivere a pieno l’atmosfera della Dolce Vita, per una serata fuori dal comune.

Il nuovo bancone attivo da inizio dicembre è stato inaugurato con una serata speciale in collaborazione con Hendrick’s Gin. L’evento Sip&Paint, format ideato da Hendrick’s, che combina arte e aperitivo ha visto gli ospiti impegnati dipingere su tela e dare sfogo alla propria creatività, mentre assaggiavano l’ultima release di Hendrick's, e una serie di cocktail della drink list di Hard Rock rivisitati con il gin di Hendrick’s.

Tra le proposte presentate agli ospiti il Classic Gin & Tonic con Hendrick’s Gin, Fever Tree Tonic ai fiori di sambuco, servito con bacche di ginepro, cetriolo e lime; il Last Dance con Hendrick’s Gin, Cointreau, amarena e lime fresco; Choco Negroni con Gran Cabaret Hendrick’s, Campari e Crème de Cacao e Orbium Martini con Hendrick’s Gin Orbium, Vermut, scorza di limone e fettina di cetriolo.

