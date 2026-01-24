

Kabul, 14 gen. (Adnkronos/Afp) - In Afghanistan la neve e le forti piogge hanno causto la morte di 61 persone in Afghanistan. Lo ha riferito l'autorità del Paese per la gestione delle catastrofi. "Prime cifre delle vittime e dei danni causati dalle nevicate e dalla pioggia degli ultimi tre giorni: 61 morti, 110 feriti e 458 case parzialmente o completamente distrutte", ha scritto su X l'Autorità nazionale afghana per la gestione dei disastri (Andma).

