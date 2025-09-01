Kabul, 1 set. (Adnkronos) - Si aggrava il bilancio del terremoto che ha colpito l'Afghanistan orientale, al confine con il Pakistan. Secondo l'agenzia di stampa statale Rta, circa 500 persone sono morte e altre 1.000 sono rimaste ferite.
Afghanistan: media, '500 i morti e oltre 1.000 i feriti provocati dal sisma'
1 settembre, 2025 • 06:33
