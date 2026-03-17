

Kabul, 17 mar. (Adnkronos/Afp) - L'Afghanistan denuncia l'uccisione di 400 persone nel raid pachistano di ieri che ha colpito un ospedale per tossicodipendenti a Kabul. "Il bilancio non è definitivo - ha detto il portavoce del ministero della Sanità afghano, Sharafat Zamani - Le operazioni di ricerca continuano ma noi abbiamo circa 400 morti e oltre 200 feriti".

