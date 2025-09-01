

Kabul, 1 set. (Adnkronos) - E' di almeno 800 morti e 1.500 feriti il bilancio del terremoto che ha colpito la parte orientale dell'Afghanistan, vicino al confine con il Pakistan. Lo hanno riferito le autorità del Paese, aggiungendo di aver avviato un'operazione di soccorso su larga scala, dopo che interi villaggi sono stati distrutti dal potente sisma.

