

Roma, 2 ago. (Adnkronos) - Sette italiani sono morti nell'incidente aereo avvenuto in Perù dove dove un piccolo velivolo che sorvolava le Linee di Nazca si è schiantato al suolo dopo essere decollato dall'aeroporto di Prisco. Lo conferma la Farnesina.

"Nella giornata di ieri si è verificato un incidente aereo nell'area di Nazca, in Perù, nel quale hanno perso la vita tredici persone, tra cui sette cittadini italiani", conferma la Farnesina in una nota. "Il velivolo, un Cessna Grand Caravan della compagnia peruviana Aerodiana, era partito da Pisco ed era diretto al sorvolo delle Linee di Nazca, sito archeologico riconosciuto dall'Unesco. L'aereo si è schiantato nei pressi dell'aerodromo Maria Reiche, nell'area di Pueblo Viejo, dopo aver incontrato condizioni meteorologiche avverse. L’ambasciata d’Italia a Lima si è attivata con le autorità peruviane dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Le famiglie dei connazionali sono state avvertite in Italia. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è rimasto in contatto con l'Ambasciatore a Lima, che ha inviato personale sul luogo dell’incidente. I ministeri dei Trasporti, del Turismo e degli Esteri peruviani stanno coordinando le attività con le ambasciate dei Paesi coinvolti. Le autorità peruviane hanno avviato le indagini per accertare le cause dell'incidente", conclude.

Le sette vittime, che hanno tra i 18 e i 58 anni, facevano parte di due famiglie. Sono: Elena Sala (58 anni); Matteo Gianturco (24 anni); Lorenzo Angelucci (24 anni); Massimo Angelucci (58 anni), Cristina Maria Bianco (57 anni); Paolo Gianturco (59 anni); Pietro Gianturco (18 anni). Lo riporta Rpp, citando il piano di volo e la lista passeggeri della compagnia aerea Aerodiana. A quanto si apprende le due famiglie erano amiche tra di loro.

Fonti di Rpp hanno confermato che 11 delle 13 vittime erano turisti stranieri: sette italiani, due tedeschi e due spagnoli. Le altre due vittime erano membri dell'equipaggio, entrambi peruviani. Il luogo dell'incidente si trova in una zona agricola nel settore di Pueblo Viejo, a circa 1,5 chilometri dalla Panamericana Sud, nella parte meridionale della città di Nazca.

Dopo il violento impatto, le prime squadre di soccorso giunte sul posto hanno confermato l'assenza di sopravvissuti e hanno trovato l'aereo, con numero di registrazione OB-2001, completamente distrutto dalle fiamme. Il velivolo, subito dopo essersi schiantato al suolo, ha preso fuoco.

"Profondo cordoglio per il tragico incidente aereo avvenuto in Perù, nel quale hanno perso la vita anche sette cittadini italiani. Ai loro cari rivolgo, a nome del Governo italiano e mio personale, la più sincera vicinanza in questo momento di immenso dolore", lo scrive sui social, il premier Gorgia Meloni.

L'incidente aereo non è il primo che coinvolge i piccoli velivoli che sorvolano le linee di Nazca, geoglifi tracciati sul terreno tra il 300 a.C. e il 500 d.C. dal significato e dall'origine misteriosa. Nel 2022, in un altro incidente erano morte sette persone, tra cui due cileni e tre olandesi, mentre nell'ottobre del 2010 erano morti quattro turisti britannici e due membri di equipaggio. In precedenza si sono verificati altri incidenti, il più grave nel 2010, quando un aereo impiegato in un volo panoramico sulle Linee di Nazca, precipitò nel deserto poco dopo il decollo, provocando 7 morti.

Riconosciute patrimonio dall'Unesco dal 1994 le Linee di Nazca sono situate nell'arida pianura costiera peruviana, a circa 400 km a sud di Lima. Linee e i Geoglifi di Nazca e Pampas de Jumana sono un insieme di giganteschi geoglifi, tracciati nel deserto costiero del Perù meridionale, nella regione di Ica e che, spiega l'Unesco, "si ritiene che avessero funzioni astronomiche rituali". Realizzate rimuovendo lo strato superficiale di pietre scure del terreno per far emergere quello più chiaro sottostante, costituiscono uno dei più importanti siti archeologici del continente americano. Le stime del numero di turisti che sorvolano la zona oscilla tra 80.000 e 100.000 l'anno.

