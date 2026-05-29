

Roma, 29 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Un video inedito per raccontare il ruolo strategico del sistema fieristico italiano nella promozione, nell’internazionalizzazione e nella crescita del Made in Italy. È questo il messaggio della campagna social 'Fiere, motore del Made in Italy', firmata da Aefi (Associazione Esposizioni e Fiere Italiane) e IT-EX (Italian Association of International Exhibitions) in occasione dell’11ª edizione del Global Exhibition Day, in programma in tutto il mondo mercoledì 3 giugno 2026.

Per celebrare la Giornata mondiale delle fiere (Ged), quartieri fieristici e organizzatori associati alle due principali organizzazioni rappresentative del settore diffonderanno online un video che evidenzia il contributo concreto dell’industria fieristica italiana allo sviluppo economico e al rafforzamento della politica industriale del Paese.

Il comparto fieristico italiano continua infatti a rappresentare uno degli asset strategici dell’economia nazionale. Nel 2026 sono circa 900 gli eventi in calendario lungo tutta la Penisola - tra cui 276 fiere internazionali e 202 nazionali - distribuiti su una superficie espositiva di oltre 4,2 milioni di metri quadrati; un dato che conferma l’Italia al quarto posto nel mondo, e seconda in Europa, per ampiezza del sistema fieristico.







Promossa da Ufi (Unione Fiere Internazionali), l’edizione di quest’anno della Ged è dedicata al tema “Exhibitions drive opportunities”, un messaggio che riflette perfettamente il modello italiano. Fiere, filiere produttive e imprese hanno infatti condiviso negli anni un percorso di crescita comune. Ogni anno le fiere italiane generano un impatto economico complessivo sui territori pari a 22,5 miliardi di euro, equivalente allo 0,7% del PIL nazionale. Un motore di sviluppo che produce effetti diretti sia sulle imprese espositrici sia sull’intera economia.

Secondo le analisi di Prometeia per il Libro Bianco del sistema fieristico italiano 2025, le aziende che partecipano alle fiere registrano tassi di crescita quasi doppi rispetto alla media delle imprese che non utilizzano questo strumento, mentre ogni euro speso dai visitatori in occasione degli eventi fieristici genera un ritorno di 2,5 euro sull’economia del Paese.

