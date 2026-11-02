

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - Sei dirette in tre giorni, in collegamento con lo studio di Roma. Poi lanci d'agenzia, uno speciale editoriale multimediale, un servizio video e contenuti social dedicati. Adnkronos è media partner di Ecomondo, la manifestazione di Italian Exhibition Group sulla green, blue e circular economy, alla Fiera di Rimini dal 3 al 6 novembre. Per la prima volta l'agenzia sarà in diretta da Ecomondo, con un palinsesto di interviste realizzate sul posto.

Dal 3 al 5 novembre il corner Adnkronos, Hall Sud - Stand 127, diventa uno studio a tutti gli effetti, ogni giorno dalle 11.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 17.00. Ai microfoni dell'agenzia si alterneranno rappresentanti delle istituzioni, degli enti di ricerca, delle associazioni ambientaliste e di categoria, delle multiutility e delle imprese della filiera. Le dirette saranno trasmesse sul sito adnkronos.com e su tutti i canali digitali e social dell’agenzia, tra cui YouTube e Dailymotion. Ogni intervento diventerà poi un contenuto a sé, con titolo e sintesi. Confluirà nello speciale editoriale multimediale dedicato a Ecomondo, insieme ai lanci d'agenzia dalla fiera e a un servizio video di sintesi. Sui social gli ospiti risponderanno in 30 secondi alla domanda "Come rilanciare la transizione green?", portando i temi della manifestazione a un pubblico più ampio.

La partnership con Ecomondo arriva a pochi giorni da Intersections 2026, l'evento su creatività, marketing e tecnologia che si è chiuso il 29 ottobre all'Allianz MiCo di Milano. Lì Adnkronos ha allestito una propria postazione editoriale per entrambe le giornate. Ha intervistato in video i vertici delle associazioni di categoria, manager di grandi gruppi e brand internazionali, leader di agenzie, centri media e piattaforme digitali. Le interviste sono poi confluite in uno speciale multimediale e nei lanci d'agenzia.



Due appuntamenti diversi, lo stesso approccio. Non si tratta solo di coprire un evento: è un progetto editoriale costruito sul campo, che unisce relazioni, produzione multimediale, approfondimento giornalistico e la capacità di distribuzione del network del gruppo. È un modello che accompagna l'evoluzione di Adnkronos, principale agenzia di stampa privata in Italia. All'informazione l'agenzia affianca una produzione sempre più ampia di contenuti originali: testi, video, dirette, interviste e speciali editoriali.

Adnkronos è la principale agenzia di stampa privata in Italia e uno dei principali gruppi italiani dell'informazione. Attraverso l'agenzia di stampa, le piattaforme digitali e la produzione multimediale, realizza e distribuisce notizie, approfondimenti, video e interviste per i media, le imprese, le istituzioni e il pubblico, coniugando autorevolezza giornalistica, innovazione dei linguaggi e capillarità distributiva.

Ecomondo è l'evento internazionale di Italian Exhibition Group (IEG) dedicato alla green, blue e circular economy. Giunto alla 29ª edizione, riunisce industrie, istituzioni, ricerca e policy maker sulle trasformazioni industriali e ambientali legate alla transizione ecologica.

