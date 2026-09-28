

(Adnkronos) - Il mondo del Milan e dei social piange Stefano “Verbania” Milani, grande tifoso rossonero, scomparso a 57 anni dopo una lunga malattia. Conosciuto su X con il nome di “Stefano Verbania”, negli anni era diventato molto più di un semplice tifoso, raccontando la sua battaglia quotidiana contro la malattia, raccontata con sincerità, dignità e una straordinaria forza d’animo, che lo aveva trasformato in un punto di riferimento di tante persone. Legatissimo al Milan, Stefano aveva saputo costruire una comunità fondata sui valori della passione e della resilienza. Il club rossonero gli aveva manifestato più volte la propria vicinanza: nel 2024 era stato invitato a Milanello dall’allora tecnico Stefano Pioli, realizzando il sogno di una vita. Negli ultimi mesi aveva inoltre ricevuto affettuosi videomessaggi da Paolo Maldini, Alessandro Costacurta e Alessandro Del Piero, testimonianza dell'affetto e della stima che aveva saputo conquistare ben oltre i colori calcistici.

Alla notizia della sua morte, i social si sono riempiti di messaggi di cordoglio. Tra i più sentiti quello dell'ex tennista Paolo Bertolucci: "Ha lottato come nessuno, mai un passo indietro. Raro esempio di correttezza e disponibilità. Un vero capitano per tutti i cuori rossoneri. Ciao Stefano". Commovente anche il ricordo del giornalista e tifoso nerazzurro Giacomo “Ciccio” Valenti: "Ha smesso di soffrire. Esempio unico e infinito di coraggio, lotta, forza e signorilità. Stefano, sei stato uno degli esempi più belli mai incrociati". Il saluto di Paolo Maldini, che nei mesi scorsi gli aveva dedicato un videomessaggio personale, nel quale gli diceva "so che sei un grande milanista, ti volevo mandare un grande saluto e dirti di non mollare mai come abbiamo sempre fatto noi", rappresenta forse al meglio ciò che Stefano ha significato per il popolo milanista. Con la scomparsa di Stefano Milani se ne va una voce amata della comunità rossonera, ma resta l'esempio di un uomo che non ha mai smesso di combattere.

