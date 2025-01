Milano, 7 gen. (Adnkronos) - Una donna di 33 anni è stata arrestata dai carabinieri in un’abitazione di via Tonale a Bovisio Masciago (Monza): è accusata di aver accoltellato a morte il compagno.

Dalle prime ricostruzioni effettuate sul posto, è emerso che il tragico epilogo tra la 33enne e il compagno di 38 anni si è verificato al termine di una lite. La donna, residente nell’abitazione, avrebbe reagito alle percosse del 38enne impugnando un coltello da cucina e colpendolo al petto. È stata la stessa donna a contattare i soccorsi.

Nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario, l'uomo è giunto privo di vita presso il pronto soccorso dell’ospedale di Desio. La donna è stata arrestata dai militari intervenuti e ascoltata dal pubblico ministero di turno, recatosi sul posto. Le indagini sono in corso per accertare con precisione la dinamica dei fatti.