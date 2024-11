Palermo, 15 nov. (Adnkronos) - Ha accoltellato un 19enne 'reo' di aver offerto una sigaretta alla sua fidanzatina. Adesso un 16enne è accusato di tentato omicidio aggravato e porto di armi e oggetti atti a offendere. I carabinieri della stazione di Cassibile (Siracusa), infatti, hanno eseguito un'ordine di custodia cautelare emesso dal gip del Tribunale per i minorenni di Catania, su richiesta della locale Procura per i minori. Il giovane è stato condotto all’istituto penale per minorenni di Catania-Bicocca. "Si tratta di un altro episodio di malamovida che vede coinvolti adolescenti e che solo per un caso fortuito non ha avuto esiti ancora più gravi e irreversibili", spiegano gli investigatori dell'Arma.



I fatti risalgono alla sera del 28 giugno scorso, quando durante una serata in una discoteca di Fontane Bianche, al culmine di una lite tra adolescenti avvenuta per futili motivi legati a gelosie per una ragazza, il 16enne aveva colpito al volto, con un pugno, e minacciato di morte un 19enne, colpevole di avere regalato una sigaretta alla sua fidanzatina. A fine serata, alle 2 circa, il 16enne aveva atteso il 'rivale' fuori dal locale e durante un vero e proprio agguato lo aveva colpito ripetutamente con un coltello alla schiena e al petto, provocandogli lesioni che avrebbero potuto essere mortali.

"La vittima è stata colpita con le coltellate in zone vitali", dicono i carabinieri. Le indagini immediatamente scattate, grazie anche alla visione delle immagini degli impianti di videosorveglianza, hanno consentito di ricostruire la dinamica dell’aggressione e individuare l’autore. Il 16enne era già stato denunciato in stato di libertà, ora, a seguito delle indagini coordinate dalla Procura per i minorenni di Catania, è arrivata la misura cautelare.