Milano, 20 mar. (Adnkronos Salute) - E' primavera. La stagione dei fiori è cominciata ufficialmente alle 10.01 di oggi, 20 marzo. Un passaggio che per molti si accompagna a disturbi di salute tipici del periodo, dalle prime allergie ai problemi di sonno. Fra gli acciacchi attribuiti al meteo ballerino ci sono anche i dolori articolari, ma è davvero così? Se fa male il ginocchio, duole la spalla o ci si sente incriccati è veramente colpa della 'maledetta primavera'? "Attribuire alle condizioni meteorologiche il peggioramento dei dolori a ginocchia e altre articolazioni è una credenza molto antica e popolare. Le prove di questa correlazione, però, sono debolissime", sentenzia un'analisi di 'Dottore, ma è vero che...?, il portale anti-fake news della Fnomceo, Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

"L'artrite e le altre patologie reumatiche - spiegano gli esperti - sono malattie complesse e riconducibili a più cause, come il logoramento dei tessuti in età avanzata, oltre a fattori genetici e ambientali. Comprendere i meccanismi biologici coinvolti e valutare l'impatto di fattori come la pressione atmosferica, l'umidità e la temperatura sui sintomi resta un obiettivo della ricerca", anche allo scopo di "individuare trattamenti specifici per gestire (e prevenire) i dolori articolari e migliorare la qualità della vita dei numerosi soggetti colpiti, soprattutto in età avanzata". Tuttavia, "la ricerca al momento non ha prodotto prove sul legame di causa-effetto tra il tempo che cambia e i dolori a ossa e articolazioni".

"La credenza - ricorda il sito anti-bufale - è antica e molto diffusa: ne aveva parlato persino Ippocrate, medico greco vissuto circa 2.500 anni fa. Nel frattempo si sono effettuate moltissime ricerche cercando di capire i meccanismi biologici all'origine dei dolori prima della pioggia. I risultati però restano ipotesi. Una delle più accreditate per spiegare l'influenza del cattivo tempo sul fisico si riferisce alla pressione atmosferica, quella indicata dal barometro. Quando diminuisce, solitamente prima di un temporale, l'aria preme meno sui tessuti del corpo. I muscoli e i tendini, di conseguenza, si espandono irritando le articolazioni. L'umidità e il freddo, poi, agiscono sul liquido sinoviale, un fluido che ha il compito di lubrificare le estremità delle ossa. Se si altera, i legamenti si irrigidiscono. Conta anche la rapidità con cui cambia il tempo: se la pressione cala drasticamente, i dolori possono essere più acuti". Queste teorie sono state formulate partendo da un dato empirico, ossia "un aumento delle richieste di visite" mediche "o di antidolorifici durante i cambiamenti meteorologici". Ma per la scienza "tutto ciò non basta a provare che il maltempo influisca significativamente sulla salute di ossa, articolazioni e legamenti. E, purtroppo, non è sufficiente per individuare trattamenti specifici o strategie di prevenzione".

"Molti studi - prosegue l'analisi - oggi sfruttano la tecnologia per coinvolgere decine di migliaia di pazienti per comprendere l'eventuale legame di causa-effetto" tra meteo e dolorini. Qualche esempio: "Nel Regno Unito oltre 10mila partecipanti avevano aderito a un progetto di lunga durata per comunicare il proprio stato di salute e la posizione geografica, giorno dopo giorno. Secondo gli autori dello studio esiste una relazione tra i dati di umidità, pressione atmosferica e vento e il malessere percepito. Si tratta però di autovalutazioni del paziente, che non consentono di conoscere come altri fattori possono aver scatenato il dolore. Un altro studio, condotto negli Stati Uniti, ha seguito oltre 1 milione e mezzo di pazienti anziani nell'arco di 4 anni. Non si è riscontrato alcun aumento delle visite ambulatoriali per dolori a ossa e articolazioni nei giorni di pioggia, rispetto alle giornate serene e di alta pressione. Ogni collegamento, quindi, ancora una volta, sarebbe casuale".

Alcune abitudini adottate per il timore di un presunto 'dolore da maltempo' rischiano di peggiorare le cose, avvertono i medici. "In previsione di un peggioramento del tempo", per esempio, "chi può si concede una giornata più sedentaria che però concorre a peggiorare la mobilità delle articolazioni. In più, temendo di soffrire, dopo aver dato un'occhiata al meteo si tende a notare fastidi sui quali prima non ci si sarebbe soffermati troppo". Addirittura "esistono negli Stati Uniti siti che, insieme alle previsioni meteo, danno un bollettino sul rischio di peggioramento dell'artrite". Ma "non essendoci nessuna convalida scientifica, consultarli può essere controproducente".

Come si possono prevenire o lenire questi dolori? "Essere attivi mantiene muscoli, tendini e legamenti elastici e mobili", è la prima raccomandazione. "Si può praticare stretching o yoga per aumentarne la flessibilità ed evitare di sentirsi 'scricchiolanti'. Quando non si può fare esercizio fisico - suggeriscono gli esperti - è utile mantenere il corpo al caldo: una doccia o un cuscinetto riscaldante possono calmare il dolore lieve. Non esiste, però, una cura risolutiva per le artriti. Si ricorre perciò a trattamenti di diverso tipo (gli antinfiammatori da assumere per bocca o da applicare sulla parte interessata, la fisioterapia) che leniscono i sintomi e migliorano la mobilità", ma "è sempre bene consultare il medico per evitare di prolungare troppo terapie che potrebbero essere nocive. Nei casi più gravi, infine, si procede con la sostituzione chirurgica dell'articolazione".