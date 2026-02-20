

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Due notizie di queste ore: La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la condanna a 10 anni di reclusione dell’ex consigliere regionale di FdI, Domenico Creazzo. ll gup di Roma ha prosciolto 29 persone, quasi tutte appartenenti a CasaPound, per i fatti di Acca Larentia. Una domanda sorge spontanea: anche questa volta Giorgia Meloni farà un video per attaccare i giudici?". Così Debora Serracchiani, responsabile Giustizia nella segreteria nazionale del Pd, in un video su Instagram:

