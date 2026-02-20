Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Chissà se stasera ci toccherà un altro video che attacca i magistrati perchè hanno prosciolto i saluti romani a Acca Larentia". Lo scrive il senatore del Pd, Filippo Sensi, sui social riferendosi agli ultimi video della premier Meloni.
Acca Larenzia: Sensi (Pd), 'Meloni farà altro video contro magistrati?'
20 febbraio, 2026 • 17:13
