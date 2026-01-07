Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "Tutto mi divide. Tutto. Compresa la memoria. Non il rispetto. Non certo la condanna ferma x la violenza di cui sono stati fatti bersaglio militanti di Gioventù Nazionale stanotte. Una premeditazione preoccupante, in un clima che per tutti deve suonare come una responsabilità in più". Lo scrive sui social il senatore Pd, Filippo Sensi.
Acca Larenzia: Sensi, 'clima impone responsabilità in più'
7 gennaio, 2026 • 15:53
