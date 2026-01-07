

Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "Non c’è alcun dubbio che gli atti di violenza debbano essere sempre condannati, ma per Fratelli d’Italia non può esistere un doppio standard di comportamento: solo due giorni fa ad Empoli il segretario del partito di Giorgia Meloni incitava allo sterminio degli avversari di sinistra. Ebbene, non un dirigente nazionale di FdI si è degnato di dire una parola, da Arianna Meloni a Donzelli, da Malan a Foti a Bignami hanno fatto finta di niente". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs.

"Se vogliono contribuire davvero ad un clima diverso nel Paese - prosegue il leader di SI - tronchino ogni incitamento all’odio nelle loro fila. E magari - conclude Fratoianni - diano corso allo scioglimento delle organizzazioni neofasciste che da anni fanno il bello e il cattivo tempo nel nostro Paese, e che anche questa sera hanno segnato con il lugubre saluto fascista la propria presenza per le vie di Roma".

