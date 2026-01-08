

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - “È inaudito che nel 2026 si debba commentare ancora la violenza politica ideologica, come fossimo tornati negli anni '70. I ragazzi di Gioventù nazionale, ‘colpevoli’ di affiggere manifesti, sono stati aggrediti dai soliti violenti dei centri sociali che hanno organizzato un’aggressione studiata a tavolino. Spero che si assumano le loro responsabilità e che questo sia l’ultimo inquietante episodio di violenza politica ideologica. Ogni forma di violenza è inaccettabile e rappresenta un attacco ai principi fondamentali di democrazia, libertà di pensiero e rispetto reciproco”. Lo afferma il deputato di Fratelli d’Italia Maddalena Morgante, responsabile nazionale del dipartimento Famiglia e valori non negoziabili.

