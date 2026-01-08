

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - “La destra di Governo deve prendere le distanze, senza se e senza ma, da quanto avvenuto ieri ad Acca Larentia”. Lo afferma Chiara Gribaudo, vicepresidente del Partito democratico. “La notte della Capitale -aggiunge- è stata sporcata da centinaia di saluti romani di militanti di Casapound. Nello stesso giorno, nella sede della Cgil di Primavalle c’è stato un inquietante attacco, con cinque proiettili contro la serranda”.

“Nel Paese tra saluti romani, violenze e attacchi alle sedi sindacali inizia a respirarsi un clima pesante e pericoloso: il Governo di Giorgia Meloni -conclude Gribaudo- deve dire chiaramente da che parte sta. Non solo: quando intende sgomberare la sede di Casapound occupata abusivamente?”

