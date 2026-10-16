

Roma, 16 ott. (Adnkronos Salute) - È stata presentata oggi a Welfair - La fiera del fare Sanità in corso alla Fiera di Roma la Società italiana Neuroestetica arte e salute. È una società - informa una nota - che riunisce medici, infermieri sanitari, curatori ed esperti. L’obiettivo è formare le figure che possano fare da ponte tra arte e sanità. Secondo gli esperti, "la base scientifica dalla quale partiamo - oltre 3mila articoli di letteratura mappati dall’Oms - è l’evidenza che l’esperienza estetica fa crescere il cervello, lo rende più efficiente lungo tutta la vita ed è in grado di ‘riparare’ i danni da traumi e stress. Per questo la prescrizione sociale va considerata uno strumento clinico".

