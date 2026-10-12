

Roma, 12 ott. (Adnkronos Salute) - Dal 14 al 16 ottobre, la Fiera di Roma si trasformerà nell’epicentro della sanità italiana: a Welfair – La Fiera del fare sanità si riuniranno e si confronteranno oltre 700 tra professionisti e istituzioni sanitarie, società scientifiche, associazioni dei pazienti, imprese e rappresentanti dell'innovazione per tracciare le linee guida che possano migliorare il Servizio sanitario nazionale. "Saranno 60 i tavoli di lavoro dove saranno affrontati svariati temi tra cui l'introduzione dell'intelligenza artificiale nei percorsi di cura, la tutela della fertilità, le nuove frontiere della medicina della longevità, la sostenibilità ambientale degli ospedali, la gestione della non autosufficienza - sottolinea la nota di Welfair - Ma il miglioramento del Servizio sanitario nazionale italiano non può prescindere dalla condivisione delle migliori pratiche sanitarie europee. Nasce da questa considerazione il primo summit 'Verso una sanità europea', realizzato in collaborazione con il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che caratterizzerà la giornata inaugurale. Un confronto tra modelli organizzativi, soluzioni innovative e strumenti di governance che possono diventare patrimonio e arricchimento culturale comune".

Le nuove sfide della sanità. Il programma di Welfair si svilupperà intorno a 60 tavoli che permetteranno approfondimenti verticali dedicati alle principali trasformazioni scientifiche, sociali e organizzative della sanità. "L'intelligenza artificiale sarà al centro del confronto sulle nuove opportunità di innovazione nei percorsi di diagnosi, assistenza e gestione dei servizi sanitari. La sua introduzione richiede un dialogo tra ricerca, professionisti, decisori e imprese, affinché il progresso tecnologico possa tradursi in benefici concreti per il sistema e per i pazienti. La gestione della non autosufficienza - continua la nota - rappresenterà un altro ambito strategico, strettamente connesso all'invecchiamento della popolazione e alla necessità di sviluppare modelli di presa in carico integrati, capaci di collegare assistenza sanitaria, servizi territoriali e supporto sociale. Particolare attenzione sarà dedicata anche all'inclusione sociale come strumento di salute, valorizzando il ruolo delle condizioni di vita e delle relazioni nella promozione del benessere individuale e collettivo".

Dalla nutrizione alla longevità. A Welfair la medicina del futuro si misura anche sulla capacità di “aggiungere anni alla salute, non soltanto alla vita”. Si parte il 14 ottobre dalla nutrizione funzionale in oncologia, quindi il focus si allarga alla medicina preventiva della longevità, per arrivare a discutere di come cambieranno – con una popolazione più longeva - medicina, welfare ed economia.



Le novità 2026: la plenaria delle associazioni dei pazienti e Fiera Roma Academy. "Alle consuete plenarie dei direttori generali e delle società scientifiche che da anni contraddistinguono Welfair e ne indirizzano i lavori, quest’anno Fiera Roma e B-Sanità by Experience introducono la plenaria delle associazioni dei pazienti: tre prospettive complementari – quella di chi governa, di chi produce e applica conoscenza scientifica e di chi vive direttamente l'esperienza della cura – chiamate a contribuire all'evoluzione del Servizio Sanitario Nazionale. Altra novità - riportano gli organizzatori - il debutto operativo di Fiera Roma Academy, il nuovo ecosistema permanente di alta formazione promosso da Fiera Roma pensato per trasformare il patrimonio di competenze e relazioni della fiera in un percorso che prosegue anche oltre l’evento, con iter concreti di aggiornamento e nuove competenze. Tra i vari momenti, Fit Academy, il progetto pilota dedicato all’esercizio fisico adattato nelle patologie croniche-infiammatorie: l’esercizio terapeutico viene tradotto in attività fisica sicura e personalizzata".

Dai gruppi di lavoro alle proposte: sostenibilità ambientale e tutela della fertilità. A proposito di continuità extra evento, Welfair 2026 "sarà anche il momento in cui verranno presentati gli output elaborati dai Gruppi di Lavoro di B-Sanità nel corso dell’anno intercorso tra la scorsa e questa edizione. Tra i principali risultati figurano un toolkit di pratiche per la sostenibilità ambientale degli ospedali e una proposta di legge per la tutela della fertilità. Il primo - si legge nella nota - affronta il rapporto sempre più stretto tra salute e ambiente, individuando pratiche utili ad accompagnare le strutture ospedaliere verso modelli di gestione maggiormente sostenibili e con un minore impatto ambientale. La proposta di legge sulla fertilità porta invece il tema della salute riproduttiva sul terreno delle politiche pubbliche riconoscendo la necessità di rafforzare la prevenzione, la consapevolezza e la tutela della fertilità attraverso un approccio che coinvolga professionisti sanitari, istituzioni e cittadini".

La prevenzione arriva ai cittadini con gli screening gratuiti. Welfair offrirà "ai visitatori screening e controlli gratuiti nelle tre giornate della manifestazione, previa prenotazione. Le attività comprenderanno il Longevity Check-up curato dal Policlinico Gemelli di Roma, valutazioni e orientamento sulla fibromialgia, screening dedicati a lipedema e linfedema, controlli ecografici della tiroide promossi dall'Associazione Medici Endocrinologi (Ame) ed esami baropodometrici a cura di Itop Officine Ortopediche. Saranno inoltre presenti biologi nutrizionisti e fisioterapisti. Per prenotazioni: screening@romawelfair.it", conclude la nota.

