

Roma, 30 set. (Adnkronos) - Cisambiente Confindustria festeggia i suoi primi dieci anni. L'evento, condotto da Nicola Porro al Salone delle Fontane di Roma Eur, ha riunito le aziende associate, autorità e rappresentanti delle istituzioni, celebrando un anniversario ma anche raccontando l'evoluzione di un comparto che negli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre più centrale nella transizione verso modelli produttivi circolari, nella gestione sostenibile delle risorse, nel recupero di materia e nella produzione di energia. Tra gli ospiti d'onore, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin. Al centro della serata, l'esperienza dell'industria dell'ambiente e il contributo delle imprese nello sviluppo di tecnologie e processi innovativi, nella valorizzazione delle materie recuperate e nella gestione sempre più efficiente e sostenibile delle risorse.

Nata nel 2016 da un progetto del direttore generale Lucia Leonessi e di 11 coraggiosi industriali, Cisambiente Confindustria rappresenta oggi oltre 1.500 aziende distribuite sull'intero territorio nazionale. "Dieci anni rappresentano un traguardo importante, ma soprattutto un punto da cui guardare alle sfide che ci attendono - ha dichiarato Donato Notarangelo, presidente di Cisambiente Confindustria - In questi anni Cisambiente è cresciuta insieme alle sue imprese, diventando un luogo di confronto e rappresentanza per un settore strategico per il Paese. L'industria ambientale è oggi chiamata a svolgere un ruolo decisivo nella transizione verso un'economia sempre più circolare e competitiva. Il nostro impegno sarà continuare a rappresentare le esigenze delle aziende, favorendo innovazione, investimenti e sviluppo e contribuendo a costruire condizioni che consentano alle imprese italiane di affrontare con efficacia le grandi trasformazioni dei prossimi anni".

"La nostra è la storia di un percorso costruito negli anni al fianco delle aziende - ha dichiarato Lucia Leonessi, direttore generale di Cisambiente Confindustria - per la crescita di un settore che oggi non solo gestisce efficientemente i servizi di raccolta, ma trasforma il rifiuto in risorsa: recupera materia, produce energia, crea occupazione e genera valore. Il significato di questo appuntamento è andato oltre la semplice celebrazione: è stata la sintesi di un lavoro che ha accompagnato il passaggio dalla fornitura di servizi a un sistema industriale capace di essere protagonista dell'economia circolare. In dieci anni abbiamo costruito una rappresentanza sempre più ampia, mantenendo un dialogo costante con imprese e istituzioni e portando al centro del confronto le esigenze concrete del settore".

Ad aprire la serata, la mostra "10 Anni di Ambiente", percorso espositivo composto da immagini fotografiche di grandi dimensioni dedicate ai moderni impianti e ai materiali protagonisti della gestione e del recupero dei rifiuti, valorizzate da giochi di luce e installazioni pensate per accompagnare gli ospiti nel racconto dell'evoluzione del settore. La mostra ha presentato due opere, uniche ed inedite, di Maurizio Galimberti, noto a livello internazionale e celebre per la tecnica del mosaico fotografico, realizzato attraverso sequenze di fotografie istantanee.

