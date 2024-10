SHANGHAI, Oct. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pudong ha ospitato di recente il Pudong Urban Life Photography and Video Contest (concorso fotografico e video sulla vita di città a Pudong) "In Pudong, United in Excellence", edizione 2024. Durante la mostra sono state esposte molte opere eccellenti, che sono diventate preziose testimonianze e immagini esemplificative del distretto.

L'obiettivo fotografico diventa uno strumento poetico e ogni fotogramma cattura la bellezza dei soggetti. Dal quartiere finanziario di Lujiazui alle antiche strade delle città storiche, dalla Città della scienza di Zhangjiang al Museo d'arte di Pudong, dai parchi con padiglioni e ponti alle animate scene di vita quotidiana: la vita variegata e multiforme della nuova area di Pudong a Shanghai si sta sviluppando davanti a migliaia di fotocamere.

Fonte: "In Pudong, United in Excellence" 2024 Pudong Urban Life Photography and Video Contest Organizing Committee