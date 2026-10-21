

Piacenza, 21 ott. (Adnkronos) - Torna, nel quartiere fieristico di Piacenza Expo, T3 Expo 2026 (Truck, Tyre & Trailer), la fiera organizzata da Mediapoint & Exhibitions e in programma dal 22 al 24 ottobre. Si tratta dell'unico appuntamento italiano focalizzato sulla progettazione, produzione e installazione di allestimenti su misura per veicoli industriali e commerciali, unendo in un solo ecosistema gestori di grandi flotte, operatori indipendenti dell'autotrasporto, Oem e concessionari specialistici. Ad oggi, si contano già 70 espositori confermati con una stima di oltre 4000 visitatori attesi.

"Lanciare una nuova fiera di settore richiede impegno e visione sia da parte degli organizzatori sia degli espositori - afferma Fabio Potestà, direttore di Mediapoint & Exhibitions - Il sostegno straordinario ricevuto per la nostra prima edizione ha confermato l’esistenza di una reale e profonda esigenza del mercato di avere un evento interamente dedicato all’allestimento dei veicoli industriali e ai veicoli commerciali personalizzati. Siamo felici di tornare a Piacenza con una manifestazione ancora più solida, strutturata ed ampliata nelle sue aree tematiche, capace di riflettere l’importanza strategica di questo comparto altamente specializzato. In un momento di forte pressione normativa ed ecologica, T3 Expo si attesta come la piattaforma ideale per mettere in evidenza l’innovazione, rafforzare le relazioni commerciali e contribuire, in ultima analisi, a plasmare il futuro dei veicoli commerciali personalizzati in Europa".



La seconda edizione di T3 Expo 2026 assume una valenza fondamentale: i padiglioni di Piacenza Expo offriranno ai decisori aziendali e ai costruttori di semirimorchi e allestimenti personalizzati il luogo ideale per confrontarsi, superare la stasi del mercato e individuare le soluzioni ingegneristiche e le risposte normative necessarie per riavviare gli investimenti. Per rispondere in modo pragmatico alle istanze del mercato, T3 Expo 2026 articola la propria esposizione in due aree tematiche separate: il Padiglione 1 che, tra le altre novità, prevede spazio per la nuova sezione "Electric Vehicles Hall", dedicata alla mobilità green, dove i produttori di veicoli elettrici a batteria (BEV) e di infrastrutture di ricarica potranno presentare le ultime soluzioni applicative sul mercato; il Padiglione 2 'Recovery & Towing Hall', uno spazio verticale concepito per valorizzare le eccellenze del Made in Italy operanti nel segmento specialistico del soccorso stradale e dell'autodemolizione. Il padiglione riunirà molti dei principali marchi nazionali, tra cui Ceroni, CoMeAr, Isoli, Omars, FGM, Euromec, Silver Service, Prolux Systemtechnik, Tracked Machines ed Eurogru.

A conferma della necessità di interpretare la catena distributiva come un flusso unico e privo di interruzioni, T3 Expo 2026 si svolgerà contestualmente alla prima edizione di Agv Expo 2026, la fiera europea dedicata ai sistemi a guida automatica e ai robot mobili autonomi (AMR). Piacenza Expo diventa così l'unico centro fieristico europeo capace di coprire l'intera catena del valore della movimentazione merci. Il momento culminante del networking relazionale tra espositori, grandi flottisti, partner e stakeholder internazionali si terrà nella serata di venerdì 23 Ottobre 2026 con la Cena di Gala ufficiale di T3 Expo nella cornice storica della Galleria Alberoni di Piacenza.

