

Roma, 16 nov. (Adnkronos Salute) - Rafforzare il coordinamento tra ospedale, servizi territoriali e medicina generale per la presa in carico del paziente cardio-nefro-metabolico. È questo il tema al centro del tavolo clinico-istituzionale 'Gestione integrata del paziente cardio-nefro-metabolico: modelli organizzativi e prospettive per la Regione Sicilia', oggi nella Sala Pio La Torre di Palazzo dei Normanni, a Palermo. L'incontro propone un confronto tra istituzioni, direzioni delle aziende sanitarie e professionisti sui percorsi assistenziali già attivi o in fase di sviluppo nelle diverse realtà siciliane. L'obiettivo - informa una nota - è condividere esperienze, analizzare le criticità applicative e individuare opportunità di integrazione, con attenzione all'appropriatezza della presa in carico, alla continuità delle cure e alla sostenibilità organizzativa.

La stretta interconnessione tra patologie cardiovascolari, malattia renale cronica, diabete mellito di tipo 2 e obesità costituisce il punto di partenza del programma scientifico. La compresenza di queste condizioni pone una questione che coinvolge sia la dimensione clinica sia l'organizzazione dei servizi: come coordinare competenze, strutture e passaggi assistenziali lungo il percorso del paziente complesso. Il tavolo - si legge - concentra quindi l'attenzione sulle modalità con cui le aziende sanitarie siciliane stanno sviluppando la collaborazione multidisciplinare e il raccordo tra i diversi livelli di assistenza. Il confronto riguarda lo stato attuale dei percorsi, gli strumenti operativi adottati e le possibilità di armonizzare la presa in carico nei diversi contesti territoriali.

La moderazione è affidata a Tatiana Agelao, dirigente generale del Dipartimento per la Pianificazione strategica della Regione Siciliana, e a Salvatore Corrao, direttore della Medicina interna dell'Arnas Civico di Palermo che intereverrà sugli aspetti clinici e organizzativi della gestione del paziente cardio-nefro-metabolico. A Francesco La Placa, responsabile della Programmazione territoriale regionale, sarà affidato un approfondimento sull'evoluzione di reti, strumenti e percorsi della sanità territoriale. La tavola rotonda mette a confronto esperienze e modelli organizzativi regionali, con il contributo di rappresentanti della programmazione sanitaria, delle direzioni aziendali, delle cure primarie e delle discipline coinvolte nella gestione cardio-nefro-metabolica. Il programma comprende prospettive provenienti dalle realtà assistenziali di Palermo, Catania e Agrigento, dall'università di Palermo e da rappresentanti di Anmco, Amd, Sumai e Simg. Tra i temi previsti figurano l'attuazione del Dm 77 nella gestione del paziente cronico complesso, il coordinamento con la medicina generale e il ruolo degli strumenti digitali e della telemedicina a supporto della continuità assistenziale. Il confronto affronta inoltre le criticità applicative, la sostenibilità dei modelli e le priorità di evoluzione della rete cardio-nefro-metabolica regionale.

