

Napoli, 28 nov. (Adnkronos Salute) - "È un progetto nobilissimo, che tra l'altro è stato iniziato dal nobilissimo collega Peppe Vessicchio: già il fatto che l'avesse cominciato lui per me era un onore. Continuarlo, proseguirlo e completare quest'opera è stato per me un fardello non indifferente, perché c'era la firma di uno come Vessicchio". Così Enrico Melozzi, violoncellista, compositore e direttore d'orchestra, nella Galleria Umberto I di Napoli dove ha diretto la prima esecuzione pubblica di 'Aria di Vita', il brano della campagna sull'ipertensione arteriosa polmonare (Iap) promossa da Msd Italia con il patrocinio di Amip (Associazione malati ipertensione polmonare) e Aipi (Associazione ipertensione polmonare italiana). Con lui hanno suonato un'orchestra da camera di 14 musicisti, il solista Donato Sensini e il Coro Exultate.

"È un'iniziativa di sensibilizzazione su una patologia assurda, gravissima, rarissima, che dà la sensazione di soffocare - spiega Melozzi - e per questo è un elemento artistico e musicale interessantissimo per noi musicisti". Da qui l'idea del brano. "Ci abbiamo costruito sopra un pezzo che parte dal respiro, dall'impossibilità di respirare. Infatti è dedicato al sassofono, al coro, che è un altro strumento che ha bisogno proprio del respiro, e all'orchestra. È nato così un brano che fa capire quanto è bello e naturale respirare, cosa di cui ci si accorge soltanto quando non si può più farlo".

Melozzi racconta il suo rapporto con il pubblico. "Io sto sempre in mezzo alla gente: non suono mai per i musicisti, ma sempre e solo per il popolo e farlo a Napoli è un sogno, perché sono cresciuto con Pino Daniele, che è il mio idolo. Napoli per me è la città più bella del mondo. Sono teramano e Teramo, nel Regno dei Borboni, era un po' la periferia est di Napoli: quindi siamo cugini". Il messaggio che vuole lasciare è rivolto ai pazienti: "Quando suono per la gente - dice - mi interessa far capire che esistono anche piccole realtà, piccolissime, come quella di questa stranissima malattia che si chiama ipertensione arteriosa polmonare. Colpisce una parte piccolissima della popolazione, quasi insignificante, ma per quelle persone è tutto".

"Pensare a loro in questo momento - sottolinea - significa anche aprire la mente e capire che con un piccolo gesto, con la propria attenzione, possiamo migliorare la vita degli altri". E chiude tornando su Napoli: "È una cosa nobile. Ripeto questo termine, nobile, perché è il primo che mi viene in mente quando arrivo a Napoli. E' proprio una città nobile, stupenda".

