

Cernobbio, 14 ott. (Adnkronos) - Nasce oggi, nella cornice del Digital Innovation Forum 2025, quello che promette di essere il "più potente hub quantistico al mondo", da realizzare in Italia. Così i membri fondatori descrivono Q-Alliance, iniziativa frutto di un memorandum congiunto siglato da due società statunitensi: IonQ, la più grande compagnia al mondo di calcolo quantistico, e D-Wave, leader nei sistemi, software e servizi di calcolo quantistico e primo fornitore commerciale di computer quantistici al mondo. L'iniziativa, a cui partecipano anche scienziati indipendenti e che gode del supporto delle autorità istituzionali italiane, mira a creare in Lombardia un ecosistema di calcolo quantistico all'avanguardia del settore, rendendolo aperto, responsabile e sostenibile.

Obiettivo di Q-Alliance è quello di realizzare un'infrastruttura di rilevanza globale, garantendo l'accessibilità alla comunità scientifica italiana, al mondo accademico e all'industria, e promuovendo il coinvolgimento di giovani ricercatori attraverso borse di studio, tirocini e programmi di formazione. I partecipanti si sono impegnate a impiegare questa piattaforma per usi esclusivamente civili, sostenibili ed eticamente responsabili. Per il sottosegretario di Stato al Digitale, Alessio Butti, l'iniziativa - radicata nel quadro strategico del governo italiano per le tecnologie digitali e quantistiche - non è solo una pietra miliare tecnologica, ma anche un modello di innovazione aperta e di cooperazione, che simboleggia la leadership dell'Italia nella transizione quantistica europea.

L'iniziativa si pone lo scopo di "supportare la missione dell'Italia di diventare un leader globale nel calcolo quantistico", ha spiegato il ceo di D-Wave Alan Baratz, a margine dell'evento soprannominato ComoLake. "Di conseguenza, noi, insieme agli altri membri dell'alleanza, collaboreremo a ricerche rivoluzionarie per sfruttare il calcolo quantistico nell'innovazione industriale e nell'uso del calcolo quantistico. E, molto importante, formeremo una forza lavoro specializzata nel settore quantistico qui in Italia". D-Wave è in una posizione di vantaggio per supportare questa iniziativa, prosegue, in qualità di "prima e unica azienda di calcolo quantistico commerciale", i cui computer quantistici sono già utilizzati oggi dalle aziende come parte delle loro operazioni e in grado di affrontare in pochi minuti problemi che i calcolatori classici impiegherebbero centinaia di migliaia di anni a risolvere.

Il Belpaese ha dunque la potenzialità di guidare un "Rinascimento quantistico" così come ha guidato quello originale, secondo Niccolò De Masi, presidente e amministratore delegato di IonQ. L'azienda statunitense "è qui per investire in Italia e in Lombardia, è qui per creare posti di lavoro, nell'ambito della creazione di applicazioni che alimenteranno ogni segmento della grande industria, dalla difesa all'agricoltura, dall'automotive alla sanità. Non c'è un pezzo dell'economia italiana che non sarà accelerato attraverso l'hardware, la tecnologia e le soluzioni di IonQ", spiega all'evento di Cernobbio. Il lancio di Q-Alliance è un momento "storico", aggiunge De Masi, perché tra qualche anno "guarderemo indietro a questo momento e riconosceremo che tutto è iniziato qui".

