Roma, 27 feb(Adnkronos) - Mercoledì 4 marzo, alle 16,30, nell'aula di Montecitorio si svolgono gli interventi in occasione della celebrazione della Giornata internazionale della donna. L'appuntamento può essere seguito in diretta sulla webtv e sul canale satellitare della Camera anche con la traduzione nella lingua dei segni. Lo rende noto la Camera.
8 marzo: mercoledì in aula alla Camera la Giornata internazionale della donna
27 febbraio, 2026 • 15:13
