

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - “Il pensiero oggi va alle donne e agli uomini in divisa che ogni giorno difendono la nostra libertà e la nostra sicurezza, in Italia e nei teatri internazionali dove il Paese è impegnato. La sicurezza nazionale non si ferma ai nostri confini. Dipende da equilibri globali che possono sembrare lontani ma incidono sulla vita quotidiana di tutti noi: dal Mar Rosso alle rotte del Mediterraneo, dal Medio Oriente ai Balcani. Le nostre Forze Armate operano in contesti difficili con competenza, umanità e un approccio che tutto il mondo riconosce come esempio di professionalità e dedizione. Oggi è il giorno del loro onore, ma anche della nostra gratitudine”. Lo scrive sui social il vicesegretario di Azione e membro della commissione Difesa alla Camera Ettore Rosato.

