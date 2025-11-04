

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "È nell’adempimento quotidiano del giuramento ai valori costituzionali della Repubblica, nell’adesione al principio della sacralità del dovere di difendere la Patria che oggi guardiamo con ammirazione alle nostre Forze Armate. Nella giornata dell'unità nazionale a loro dedicata ci inchiniamo riconoscendo nel sacrificio dei caduti l’esempio più alto per tutti i cittadini. È grazie alle nostre Forze Armate, protagoniste in Italia e all’estero dell’eroismo della pace, se il nostro Paese può vantare e godere di una credibilità straordinaria. Grazie, dunque, a ognuno di loro che nel silenzio garantiscono all’Italia, pace e sicurezza". Così il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè.

