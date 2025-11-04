

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "La ricorrenza del 4 novembre è l'occasione per ribadire, ancora una volta, il nostro grazie alle donne e agli uomini delle Forze Armate, da sempre al nostro fianco e impegnate quotidianamente in Italia e all'estero, con abnegazione e senso del dovere. La sfida della difesa e della sicurezza, in un contesto geopolitico così complesso, è più attuale che mai". Così Mariastella Gelmini, senatrice di Noi Moderati.

"La pace si costruisce ogni giorno, innanzitutto grazie all'impegno di chi indossa con orgoglio la divisa, ma anche grazie all'azione e al senso di responsabilità di ognuno di noi. Lo ricorda anche oggi il Capo dello Stato, Mattarella, che rivolgendosi ai giovani li sprona a difendere i valori della Costituzione. Un appello che le nuove generazioni farebbero bene ad accogliere", conclude.

