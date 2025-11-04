

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "La Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate è una data che serve a ricordare il sacrificio di donne e uomini in divisa che con onore, coraggio, dedizione e amore per la Patria hanno scelto di difendere, a costo di pagare un prezzo altissimo, la nostra Italia. È un giorno che deve renderci orgogliosi di essere italiani e celebra l’unione indissolubile e granitica tra la nostra Nazione e chi ogni giorno lavora per la nostra sicurezza e la nostra libertà". Così la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia, Nm, Udc, Maie.

"Era doveroso approvare un provvedimento, come fatto da questa maggioranza di centrodestra e di cui sono tra i primi firmatari, per celebrare nuovamente questa festa, coinvolgendo le scuole e i più giovani affinché imparino, il senso storico e attuale di questa giornata. In tempi fragili come quelli che viviamo, nei quali la pace sembra un miraggio, è importante raccontare chi vive per proteggere le nostre comunità e a loro va un sincero pensiero di gratitudine", conclude.

