Roma, 27 apr. (Adnkronos) - “Dov’è finito il governo che invitava alla sobrietà per il 25 aprile adesso che ad Ascoli Piceno una donna viene intimidita e minacciata in modo indegno solo per aver esposto davanti al suo negozio un messaggio antifascista? Nelle ultime ore sono apparsi contro di lei striscioni che richiamano l’orrore dei campi di sterminio. Atti vili che insultano non solo Lorenza Roiati, ma anche la nostra memoria comune e la nostra storia democratica. L’esecutivo rompa il silenzio e li condanni fermamente”. Così Anna Ascani, Vicepresidente della Camera e deputata dem.