

Milano, 1 set. (Adnkronos) - 22simba svela la data di uscita di 'Miria', il nuovo attesissimo album, disponibile ovunque da venerdì 18 settembre per Island Records/Universal Music Italy.

Il nuovo progetto discografico dell’artista, tra i protagonisti più rilevanti della nuova scena urban, è stato anticipato dai singoli 'Arricchiti' feat. Guè e '2 PASSI DAL CIELO NON UNO IN PIÙ'. Si apre anche il pre-order di 'Atto 3: Provinciali', il terzo e ultimo capitolo che compone il nuovo progetto discografico di 22simba, nei formati fisici LP Autografato Numerato e CD Autografato Numerato con artwork esclusivo dedicato.

'Atto 3: Provinciali' è il capitolo conclusivo di 'Miria', il nuovo album di 22simba in uscita nel 2026. In questo terzo e ultimo atto, l’artista raggiunge una nuova consapevolezza: riconosce ciò che ancora gli manca, ma lo fa con maggiore lucidità e una più profonda coscienza di sé. Comprende, soprattutto, che la sua storia e quella della nonna Miria appartengono a epoche e contesti diversi e che, proprio per questo, non possono essere sovrapposte né messe a confronto. Al centro di questo capitolo c’è la provincia, luogo delle origini e parte imprescindibile dell’identità dell’artista.

Non un semplice sfondo, ma una matrice capace di plasmare esperienze, linguaggi e visioni del mondo. Tornare alle proprie radici diventa così un modo per rileggere il presente con occhi nuovi, riconoscendo ciò che lo ha formato e facendo i conti con ciò che ancora sente di cercare. Questo ultimo capitolo arriva dopo 'Atto 1: Arricchiti', il primo atto che racconta il conflitto di chi insegue i beni materiali per poi interrogarsi sul loro significato, e 'Atto 2: Miria', che prende il nome dalla nonna dell'artista e riflette sul valore autentico della felicità, ispirandosi alla sua capacità di apprezzare le piccole cose e creando un confronto con una generazione che fatica a sentirsi davvero soddisfatta. Ad accompagnare il secondo capitolo è stato il vlog con Massimo Pericolo (disponibile su Youtube) registrato a casa della nonna di 22simba, in cui i due artisti si confrontano sulla loro infanzia e sul loro percorso di crescita alla ricerca della felicità e del senso della stessa, concept al centro di 'Miria'.

L’annuncio del disco era arrivato lo scorso 10 maggio al termine dello show sold out al Fabrique di Milano, una data evento che ha segnato un momento chiave nel percorso dell’artista e durante la quale sono stati anticipati i primi dettagli del progetto. Reduce da questo importante appuntamento live, 22simba tornerà sui palchi in autunno con il 'Miria Tour', che toccherà i principali club italiani. Lo scorso 3 ottobre 2025 è uscito 'La Cura', l’EP certificato disco d’oro che rappresenta un passo importante nell’evoluzione personale e musicale delgiovane artista, confermandosi come uno dei più autentici e promettenti del nuovo panorama urban contemporaneo.

Tra i brani spicca 'Fanculo' - certificato disco d’oro - con Marracash, diventato manifesto della sua identità artistica e con il quale si è esibito sul palco del MARRA PALAZZI25 in occasione delle tre date all’Unipol Forum di Milano. Il 23 gennaio 2026 segue 'La Cura, in nome di Miria', il repack dell’EP che amplia e rinnova il progetto iniziale.

