I sindacati hanno reso noti i dati, ancora parziali visto che l'astensione dal lavoro andrà avanti fino a questa sera, dell'adesione in Sardegna allo sciopero nazionale delle aziende del trasporto pubblico locale, che ha raggiunto picchi anche del 70%.

"È la seconda volta in pochi mesi che si fermiamo - ricorda il segretario regionale della Fit Cisl, Alessandro Russu - Puntiamo al rinnovo del contratto di lavoro, scaduto il 31 dicembre 2023. Anche in Sardegna i lavoratori lamentano il peggioramento delle condizioni lavorative e retributive, fenomeni di tensione e aggressività crescente verso conducenti e controllori. I lavoratori chiedono, inoltre, maggiori risorse per il settore e una riforma completa che dia certezze operative nel medio periodo così da garantire - spiega Russu - un livello di servizio efficiente e adeguato".

All'Arst l'astensione del personale ferroviario e metropolitane è cominciata alle 10:30 ed è terminata alle 12:30. Ripresa dalle 16 alle 22 e dalle 16 alle 23:59. Al Ctm protesta al via dalle 9:31 alle 17:30. All'Atp di Sassari dalle 15 alle 23. All'Atp di Nuoro, mobilitazione questa mattina dalle 5:20 alle 9. Si riprende dalle 13 alle 19; all'Aspo di Olbia dalle 9:30 alle 17:30.