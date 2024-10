"Orfani di un partito, abbiamo trovato accoglienza in una forza che ci dà la possibilità di portare avanti l'idea di sardismo che dovrebbe essere propria di tutti i partiti sardi". Sono le parole all'ANSA Piero Maieli, consigliere regionale che dal Psd'Az, che con i suoi colleghi Gianni Chessa (ex assessore del Turismo con la giunta Solinas) e Alfonso Marras è confluito in Forza Italia. I tre ex sardisti sono a Roma per l'ufficializzazione del passaggio nelle file azzurre, come già nell'aria da tempo dopo la sospensione dal partito dei Quattro Mori all'indomani delle Regionali di febbraio.

Saranno presentati in una conferenza stampa dal leader nazionale Antonio Tajani, dai capigruppo alla Camera e Senato Paolo Barelli e Maurizio Gasparri e dal segretario regionale Pietro Pittalis. "Forza Italia è un partito in grande ascesa - sottolinea Maieli - ed è la forza moderata in cui abbiamo trovato subito casa". Con il passaggio dei tre ex sardisti, che si aggiungono ad Angelo Cocciu, Ivan Piras e Giuseppe Talanas, il gruppo di Fi in Consiglio regionale passa a sei componenti e diventa il secondo gruppo di opposizione dopo Fratelli d'Italia. Per impostare la nuova linea Tajani, da quanto si apprende, sarà in Sardegna proprio per una riunione politica con il nuovo gruppo regionale.

Tra la fine della legislatura targata Solinas e l'inizio di quella in corso, il Psd'Az era entrato in crisi già con l'addio dei consiglieri Franco Mula e Stefano Schirru. Poi il congresso movimentato voluto dal segretario Solinas e dal presidente Antonio Moro, il cui esito era stato l'annuncio di addio dei tre esponenti che ora transitano in Fi.