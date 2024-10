Oggi per Samugheo è un giorno senza musica.

Si è spento colui che accendeva le note per rievocarne la memoria, quel tratteggio unico e tipico che accompagnava le danze di un’intera comunità.

Gerolamo Barra amava le tradizioni e di questo mondo che valorizza e divulga la cultura popolare era uno dei protagonisti più discreti e apprezzati.

Per lo stile, per il carattere e per la misura con cui si rapportava, oltre che per il talento che aveva protetto il patrimonio di una storia che contribuiva a rendere più colorata e luminosa.

Dispiace che se ne sia andato all’improvviso, in un giorno di festa e pieno di sole.

Dispiace dover sentire la mancanza di un artista conosciuto da tutti come una brava persona.

Oggi per Samugheo è un giorno senza musica, ma la musica che Gerolamo ha contribuito a diffondere e qualificare resterà a prescindere, così come il suo modo di essere e di fare: perché quelli che rendono migliore il mondo che hanno abitato, continuano a vivere nei cuori di resta.

Buon viaggio in Paradiso.

Giuliano Marongiu